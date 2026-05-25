События

В Казахстане ввели цветной и цифровой контроль дизтоплива для аграриев

тракторы с дизелем на поле, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 10:27 Фото: министерство энергетики
Министерством энергетики для обеспечения прозрачности распределения и контроля за движением дизельного топлива, предназначенного для сельхозтоваропроизводителей, ранее был внедрен ряд дополнительных мер, сообщает Zakon.kz.

В частности, установлены отдельные ПИН-коды, введена система окраски топлива в желтый, синий и красный цвета, а также создан отдельный виртуальный склад дизельного топлива в электронной системе счетов-фактур.

"Принятые меры позволили снизить объемы нецелевого использования дизтоплива. Так, фактическая выборка сократилась с 729 тыс. тонн до 602 тыс. тонн, снижение на 21%", – сообщили в Минэнергетики.

Как отмечается, поставки осуществляются в соответствии с утвержденным графиком и находятся на постоянном контроле ведомства.

В начале года Министерствами энергетики и сельского хозяйства утвержден график поставки 402 тыс. тонн дизельного топлива для проведения посевной кампании. Поставки осуществляются в период с 1 февраля по 30 июня текущего года.

Рекомендуемая Министерством энергетики цена дизельного топлива составляет 263 тенге за литр до станции назначения в регионах с учетом НДС. Конечная стоимость определяется региональными операторами и может составить 281 тенге за литр, что на 49 тенге, или на 15%, ниже средних розничных цен.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
