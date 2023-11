Астронавт выронила сумку в космосе, которая теперь кружит вокруг Земли

По данным NASA, астронавты Жасмин Могбели и Лорал О'Хара совершали выход в открытый космос за пределами Международной космической станции (МКС) 1 ноября, когда их сумка с инструментами вылетела из рук.

Астронавты во время своего первого выхода в открытый космос ремонтировали узлы, которые позволяют солнечным батареям МКС непрерывно отслеживать Солнце.

Last seen by @Astro_Satoshi while floating over Mount Fuji 🗻 the 'Orbital Police' can confirm that the lost EVA gear is being tracked 🫡 https://t.co/wz4MITmAfM pic.twitter.com/eksfu9fPFw