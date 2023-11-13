Избирательная кампания за полгода до выборов президента стартовала в Литве

Центральная избирательная комиссия Литвы объявила о начале избирательной кампании за полгода до президентских выборов, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится на сайте комиссии.

"Центральная избирательная комиссия сообщает, что 12 ноября при вступлении в силу постановления сейма о проведении президентских выборов и ровно за шесть месяцев до дня этих выборов официально начинается политическая кампания по этим выборам и уже можно регистрироваться для участия или выдвигать кандидатов на выборы президента", – говорится в сообщении на сайте комиссии.

Выборы президента Литвы назначены на 12 мая 2024 года. Одновременно в этот же день пройдет референдум об изменении статьи Конституции, запрещающей гражданам Литвы иметь второе гражданство других стран.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что безответственно вбрасывать в общество тематику выборов. Он подчеркнул, что сейчас много других вещей, куда можно направить средства и другие ресурсы.

