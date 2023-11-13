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Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга по российским городам

поезд Деда Мороза выехал в тур по России Фото: скриншот видео
Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга по России, он проедет свыше 32 тыс. км и остановится более чем в 80 городах, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в сообщении РЖД в Telegram, путешествие продлится 64 дня.

"Поезд проедет более 32 тыс. км и сделает остановки более чем в 80 городах России. Первыми встретят Деда Мороза Лабытнанги, Воркута, Усинск, Печора, Сосногорск, Ухта, Микунь, Сыктывкар, Сольвычегодск и Котлас Южный. День рождения 18 ноября Дед Мороз отметит в Великом Устюге, откуда отправится в Киров, Глазов, Верещагино, Пермь и т. д.", – говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца ноября он также побывает в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Тюмени, Тобольске и в других городах. А в декабре – в городах Западной Сибири, БАМа, Южного Урала, Поволжья и т. д.

Поезд Деда Мороза – это совместный проект РЖД и правительства Вологодской области, в рамках которого Дед Мороз путешествует по российским городам с праздничной новогодней программой. Ранее сообщалось, что поезд Деда Мороза представляет собой празднично оформленную передвижную резиденцию. Ее состав каждый год обновляется и пополняется новыми вагонами для развлечения детей. В этом году в нее войдут "вагон-приемная" главного волшебника, вагон "сказочная деревня" для проведения игр и квестов, "вагон-сцена" и "вагон-кукольный театр" для проведения представлений, "вагон-лавка" с северными сувенирами, "вагон-буфет" и "вагон-ресторан" для проведения чаепитий, а также спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.

Ранее, 17 октября, сообщалось, что первый снег выпал в вотчине Деда Мороза.

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