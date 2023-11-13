Меню обеда на "Титанике" продали на аукционе за 48 млн тенге

Уцелевший экземпляр с самого знаменитого лайнера имеет следы повреждения. Предполагается, что оно было извлечено из рук пассажира, оказавшегося в ледяных водах Атлантики, сообщает Zakon.kz.

Меню для пассажиров первого класса, путешествовавших на "Титанике", продано на аукционе более чем за 80 тыс. фунтов стерлингов.



Реликвию продали за 84 тыс. фунтов стерлингов (47,9 млн тенге) на аукционе Henry Aldridge & Son в Девайзесе (графство Уилтшир, Великобритания).

В меню представлены устрицы, говядина, весенний ягненок и утка-кряква. Меню размером 6,25 х 4,25 см украшено тисненым красным флагом компании White Star Line. Изначально на нем была позолоченная надпись с инициалами OSNC (Ocean Steamship Navigation Company) и надписью RMS Titanic.



Более 1500 из 2208 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту "Титаника", погибли при его затоплении. Лайнер совершал свой первый рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк.

Среди пассажиров первого класса были мультимиллионер Джон Джейкоб Астор, миллионер Бенджамин Гуггенхайм, сэр Космо и леди Дафф Гордон, светская львица Молли Браун.