Борьба с трансгендерами, иммигрантами и ХАМАСом: что обещает Трамп

До дня выборов осталось меньше года, Трамп доминирует в гонке за выдвижение от республиканской партии и уже наметил широкий набор политических целей на случай своей победы на второй срок, сообщает Zakon.kz.

Его идеи и даже вопросы, на которых он больше всего фокусируется, сильно отличаются от предложений нынешнего президента США Джо Байдена, сообщает SCMP.

В случае реализации планы Трампа будут представлять собой кардинальную перестройку правительства, возможно, более масштабную, чем во время его первого президентского срока.



Его президентство, особенно первые дни, было отмечено хаосом, междоусобицами и волной наспех написанных указов, которые были быстро отменены судами.



Некоторые из его нынешних идей, вероятно, окажутся в суде или им воспрепятствует Конгресс. Но кампания Трампа и союзные группы собирают политические очки с подробными планами.

Демонтаж ‘Глубинного государства’

Трамп попытается лишить десятки тысяч карьерных сотрудников их защиты на государственной службе. Таким образом, они могут быть уволены, поскольку он стремится "полностью уничтожить глубинное государство".

Глубинное государство – теория заговора, согласно которой в США существуют скоординированная группа или группы не избираемых государственных служащих, влияющих на государственную политику без оглядки на демократически избранное руководство.

Он попытается добиться этого, переиздав исполнительный указ 2020 года, известный как "График F". Это позволило бы ему реклассифицировать массу сотрудников, уделив особое внимание, по его словам, "коррумпированным бюрократам, которые превратили нашу систему правосудия в оружие" и "коррумпированным субъектам в нашем аппарате национальной безопасности и разведки".

Учитывая его гнев на ФБР и федеральную прокуратуру, которые ведут против него уголовные дела, Трамп, вероятно, нацелится на людей, связанных с этими судебными преследованиями.

Помимо увольнений, он хочет расправиться с правительственными чиновниками, которые сливают информацию журналистам. Он также хочет потребовать, чтобы федеральные служащие проходили новый тест на государственную службу.



Граница между США и Мексикой

Трамп пообещал "немедленно прекратить вторжение на нашу южную границу" и положить конец нелегальной иммиграции.

В рамках этого плана он немедленно поручит иммиграционным и таможенным органам США провести крупнейшую операцию по депортации внутри страны в американской истории. Он будет нацелен на людей, которые легально проживают в Соединенных Штатах, но питают "джихадистские симпатии", и аннулирует студенческие визы тех, кто придерживается антиамериканских и антисемитских взглядов.

В попытке обезопасить американо-мексиканскую границу Трамп заявил, что перебросит тысячи военнослужащих, которые в настоящее время размещены за границей, и переведет федеральных агентов, в том числе из Управления по борьбе с наркотиками и ФБР, в иммиграционную службу. Он также хочет построить часть стены на границе.

Трамп хочет вновь ввести свой запрет на поездки, который первоначально касался семи стран с мусульманским большинством, и расширить его, чтобы "не допустить радикальных исламских террористов в страну".

После нападения ХАМАСА на Израиль он пообещал провести "идеологическую проверку" иммигрантов. Его цель: запретить "опасных сумасшедших, ненавистников, фанатиков и маньяков", а также тех, кто "сочувствует радикальным исламским террористам и экстремистам".



Чтобы сдержать мигрантов, он заявил, что упразднит гражданство по праву рождения.

Федеральные агентства страны автоматически предоставляют гражданство детям людей, которые находятся в США нелегально. Для того, чтобы их дети имели право на получение паспортов, номеров социального страхования и других льгот, потребуется, чтобы по крайней мере один из родителей был гражданином США или законным постоянным жителем.

Торговля

Трамп заявил, что введет систему тарифов на большинство иностранных товаров. Штрафы увеличатся, если торговые партнеры будут манипулировать своими валютами или заниматься другой недобросовестной торговой практикой.

Он будет настаивать на том, чтобы Конгресс принял "Закон о взаимной торговле", дающий президенту полномочия вводить ответный тариф для любой страны, которая вводит его в отношении США.

Большая часть повестки дня сосредоточена на Китае. Трамп предложил четырехлетний план поэтапного отказа от китайского импорта товаров первой необходимости, включая электронику, сталь и фармацевтику.

Он хочет запретить китайским компаниям владеть жизненно важной инфраструктурой США в таких секторах, как энергетика, технологии и сельское хозяйство, и говорит, что заставит китайских владельцев продать любые активы, "которые ставят под угрозу национальную безопасность Америки".

Внешняя политика

Трамп утверждает, что еще до своей инаугурации он урегулирует конфликт между Россией и Украиной. Это включает в себя прекращение "бесконечного потока американских сокровищ в Украину" и обращение к европейским союзникам с просьбой возместить США расходы на восстановление запасов.

Неясно, будет ли он настаивать на том, чтобы Россия вывела войска с территории в Украине.

Трамп заявил, что будет на стороне Израиля в его войне с ХАМАС и поддержит усилия Израиля по "уничтожению" группировки боевиков. Он продолжит "фундаментально пересматривать" цели и миссию НАТО.

Права трансгендеров

Трамп заявил, что попросит Конгресс принять законопроект, признающий "только два пола" в США.

Он объявил, что больницы и поставщики медуслуг, предлагающие гормоны переходного периода или хирургические операции, больше не будут соответствовать федеральным стандартам охраны здоровья и безопасности и им запретят получать федеральные средства из программ Medicaid и Medicare.

Трамп будет настаивать на том, чтобы Конгресс запретил гормональные или хирургические вмешательства для несовершеннолетних трансгендеров во всех 50 штатах.

Врачи обычно направляют детей на терапию до медицинского вмешательства. На этом этапе гормональное лечение встречается гораздо чаще, чем хирургическое вмешательство. Они доступны в США уже более десяти лет и являются стандартным методом лечения, поддерживаемым крупнейшими медицинскими организациями, включая Американскую медицинскую ассоциацию.

Энергетика

Цель Трампа состоит в том, чтобы в США была самая дешевая энергия среди всех стран мира, включая Китай.

Он намерен увеличить бурение нефтяных скважин на государственных землях и предложит налоговые льготы производителям нефти, газа и угля.

Он свернет усилия администрации Байдена по стимулированию внедрения электромобилей и отменит предложенные новые ограничения на загрязнение окружающей среды, которые потребуют, чтобы по крайней мере 54% новых автомобилей, продаваемых в США, были электрическими к 2030 году.

Трамп подтвердил намерение выйти из Парижских соглашений по климату, отменит правила, касающиеся ламп накаливания, газовых плит, посудомоечных машин и насадок для душа.

Образование

Трамп пообещал ликвидировать Министерство образования. Он намерен оказывать огромное влияние на местные школьные округи и колледжи.

Он заявил, что сократит финансирование любой школы, у которой есть мандат на вакцинацию или маски, и будет пропагандировать молитву в государственных школах.



Бездомность

Трамп хочет вытеснить бездомных с городских улиц, построив палаточные городки на больших открытых участках недорогой земли. В то же время он говорит, что будет работать со штатами над запретом городских кемпингов.

Он также хочет вернуть крупные психиатрические учреждения для реинституционализации тех, кто "тяжело психически болен" или "опасно невменяем".

Общественная безопасность

Трамп снова будет настаивать на отправке Национальной гвардии в такие города, как Чикаго, которые борются с насилием. Он будет использовать финансирование федерального правительства и органы прокуратуры для усиления влияния на местные органы власти.

Он говорит, что потребует от местных правоохранительных органов, получающих гранты Министерства юстиции, использовать спорные полицейские меры. В качестве сдерживающего фактора он говорит, что местная полиция должна быть уполномочена расстреливать подозреваемых в магазинных воров с поличным.

Трамп призвал к смертной казни для контрабандистов наркотиками и тех, кто занимается торговлей женщинами и детьми.