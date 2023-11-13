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Еще один сын Рамзана Кадырова получил высокую должность

Еще один сын Рамзана Кадырова получил высокую должность Фото: Telegram/RKadyrov_95
Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова получил должность в правительстве республики. Ахмат Кадыров, которому 8 ноября 2023 года исполнилось 18 лет, стал первым замминистра Чеченской Республики по физкультуре, спорту и молодежной политике, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал председатель Парламента Чеченской Республики Магомед Даудов.

"Сердечно поздравляю моего дорогого племянника, внука первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова... Ахмата Кадырова с назначением на должность первого заместителя министра ЧР по физической культуре, спорту и молодежной политике!" – написал он в Instagram.

Даудов уверен, что "назначение на этот ответственный пост будет способствовать повышению уровня и качества деятельности министерства в развитии спорта, реализации молодежной политики, патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения".

"Будучи председателем Совета чеченского регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" ЧР, Ахмат много работал над этими вопросами и всячески поддерживал молодых людей".Магомед Даудов

Кроме того, как отметил глава Парламента ЧР, Ахмат Кадыров является спортсменом.

"За его плечами не один выигранный турнир по смешанным единоборствам и боксу. Мой дорогой племяник очень трепетно относится к вопросам, связанным с молодежью. Уверен, он на высоком уровне справится с поставленными перед ним задачами. Для этого у него есть необходимые знания, опыт и стремление трудиться", – отметил Магомед Даудов.

В начале ноября 2023 года стало известно, что 15-летний Адам – сын Рамзана Кадырова – получил должность в службе безопасности Чечни. Подробнее по ссылке.

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