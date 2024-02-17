Сына Рамзана Кадырова назначили на высокую должность в Чечне

Старший сын президента Чечни Рамзана Кадырова Ахмат назначен на должность регионального министра по делам молодежи. Он также получил высшую награду Чечни – орден Кадырова, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

"Поздравляю моего дорогого племянника, министра Чеченской Республики по делам молодежи Ахмата Кадырова с присвоением ордена Кадырова! Я с удовольствием вручил ему высшую награду Чеченской Республики сегодня в ходе церемонии открытия спортивного фестиваля "Техноспорт Первых", – написал Магомед Даудов.

Он отметил, что его племянник Ахмат последовательно занимал должности председателя Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" ЧР, а также первого заместителя министра ЧР по физической культуре, спорту и молодежной политике.

"С начала своей деятельности он вносит значительный вклад в улучшение качества работы наших молодёжных организаций, оказывает подрастающему поколению всестороннюю поддержку, активно участвует в общественной жизни региона и на высоком уровне решает любые поставленные задачи", – добавил он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени.