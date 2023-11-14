Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Отара Кушанашвили обвинили в инсценировке инфаркта

Отара Кушанашвили обвинили в инсценировке инфаркта Фото: скриншот с видео
Российская общественная организация "Армия защитников Отечества" обратилась в Генеральную прокуратуру страны с просьбой проверить шоумена Отара Кушанашвили на инсценировку сердечного приступа, с которым ведущего в воскресенье экстренно госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

По мнению членов общественной организации, которые обратились в надзорный орган, Отар Кушанашвили намеренно инсценировал сердечный приступ и ложно вызвал скорую помощь. Все это шоумен, по мнению общественников, сделал ради хайпа, пишет Mash.

Руководитель движения "Армия защитников отечества" Иван Отраковский также обвинил журналиста в грязном хайпе и злоупотреблении своим звездным статусом. Кроме того, в обращении общественник попросил прокуроров проверить шоумена на дискредитацию российской армии.

Российского телеведущего Отара Кушанашвили экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу Москвы с сердечным приступом в ночь на 13 ноября. Позднее шоумен записал эмоциональное видео по пути из клиники, где много матерился и обзывал тех, кто распространял сообщения о его состоянии.

Читайте также

Доставка гуманитарного груза в Газу под угрозой срыва из-за нехватки топлива – ООН
Доставка гуманитарного груза в Газу под угрозой срыва из-за нехватки топлива – ООН
События вокруг Украины: Евросоюз анонсировал новые санкции против России
События вокруг Украины: Евросоюз анонсировал новые санкции против России
Умерла старшая сестра Дональда Трампа
Умерла старшая сестра Дональда Трампа
Сауле Маликова
Россия Москва
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
певица
Алла Пугачева обратилась к "кучке оголтелых недоличностей", "рабам" и "холопам"
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Казахстан, соцпомощь, трудовая книжка
Кому не нужна трудовая книжка для оформления пенсии в Казахстане
Количество уволенных казахстанцев растет
Количество уволенных казахстанцев растет
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления