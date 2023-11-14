Отара Кушанашвили обвинили в инсценировке инфаркта

Российская общественная организация "Армия защитников Отечества" обратилась в Генеральную прокуратуру страны с просьбой проверить шоумена Отара Кушанашвили на инсценировку сердечного приступа, с которым ведущего в воскресенье экстренно госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

По мнению членов общественной организации, которые обратились в надзорный орган, Отар Кушанашвили намеренно инсценировал сердечный приступ и ложно вызвал скорую помощь. Все это шоумен, по мнению общественников, сделал ради хайпа, пишет Mash.

Руководитель движения "Армия защитников отечества" Иван Отраковский также обвинил журналиста в грязном хайпе и злоупотреблении своим звездным статусом. Кроме того, в обращении общественник попросил прокуроров проверить шоумена на дискредитацию российской армии.

Российского телеведущего Отара Кушанашвили экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу Москвы с сердечным приступом в ночь на 13 ноября. Позднее шоумен записал эмоциональное видео по пути из клиники, где много матерился и обзывал тех, кто распространял сообщения о его состоянии.