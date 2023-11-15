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Си Цзиньпин прибыл в США для встречи с Байденом

председатель КНР Фото: wikimedia
Си Цзиньпин начал свой первый за шесть лет визит в США. Он встретится с Джо Байденом, а затем примет участие в ежегодном саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, сообщает Zakon.kz.

Встреча Си с Байденом станет первой личной встречей лидеров США и Китая за последний год, сообщает The Guardian.

Си помахал рукой с пассажирского трапа, его ждали министр финансов США Джанет Йеллен и посол США в Китае Николас Бернс.

Ранее Байден заявил, что целью его переговоров с Си будет улучшение отношений с Китаем после периода напряжения. Он сказал, что будет стремиться к возобновлению нормальных коммуникаций между двумя сверхдержавами, включая контакты между военными.

Байден и Си также обсудят конфликт между Израилем и ХАМАСом в секторе Газа, а также усилия США по поддержке Украины. Председатель КНР примет участие и в саммите АТЭС.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) — региональный экономический форум, созданный в 1989 году для использования растущей взаимозависимости стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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