Си Цзиньпин прибыл в США для встречи с Байденом
Встреча Си с Байденом станет первой личной встречей лидеров США и Китая за последний год, сообщает The Guardian.
Си помахал рукой с пассажирского трапа, его ждали министр финансов США Джанет Йеллен и посол США в Китае Николас Бернс.
Ранее Байден заявил, что целью его переговоров с Си будет улучшение отношений с Китаем после периода напряжения. Он сказал, что будет стремиться к возобновлению нормальных коммуникаций между двумя сверхдержавами, включая контакты между военными.
Байден и Си также обсудят конфликт между Израилем и ХАМАСом в секторе Газа, а также усилия США по поддержке Украины. Председатель КНР примет участие и в саммите АТЭС.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) — региональный экономический форум, созданный в 1989 году для использования растущей взаимозависимости стран Азиатско-Тихоокеанского региона.