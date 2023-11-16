Си Цзиньпин: США нужно поддержать воссоединение Китая с Тайванем
По словам китайского лидера, которые приводит Центральное телевидение Китая, Соединенным Штатам необходимо не только прекратить поставку вооружения для Тайваня, но также поддержать "неизбежное мирное воссоединение" КНР с островом.
"США должны выразить свою позицию по отсутствию поддержки "независимости Тайваня" в конкретных действиях, прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение Китая. Китай в конечном итоге воссоединится, воссоединение неизбежно", – отметил Си Цзиньпин.
Ранее сообщалось, что двусторонняя встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина завершилась. Переговоры продлились немногим меньше 2,5 часа.
Американский лидер Джо Байден на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что лидеры должны обеспечить, чтобы конкуренция двух стран не переросла в конфликт.