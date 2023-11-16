Си Цзиньпин предупредил об ужасных последствиях конфликта США и Китая

КНР и США не имеют права поворачиваться друг к другу спиной, конкуренция не должна стать превалирующим трендом, заявил 15 ноября председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским президентом Джо Байденом в Сан-Франциско, сообщает Zakon.kz.

По его словам, отношения Пекина и Вашингтона "никогда не были гладкими" за последние полвека, "однако они продолжали двигаться вперед с перипетиями и поворотами", передает NBC.

"Одной стороне нереально перестроить другую, а конфликты и конфронтация будут иметь ужасные последствия для обеих сторон. Мир в целом достаточно велик, чтобы обе страны могли добиться успеха", — сказал Си Цзиньпин.

Это первый визит Си Цзиньпина в США за последние шесть лет. Помимо встречи с Джо Байденом, глава КНР примет участие в ежегодном саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Ранее Байден заявил, что целью его переговоров с Си будет улучшение отношений с Китаем после периода напряжения. Он сказал, что будет стремиться к возобновлению нормальных коммуникаций между двумя сверхдержавами, включая контакты между военными.