Си Цзиньпин предупредил об ужасных последствиях конфликта США и Китая
По его словам, отношения Пекина и Вашингтона "никогда не были гладкими" за последние полвека, "однако они продолжали двигаться вперед с перипетиями и поворотами", передает NBC.
"Одной стороне нереально перестроить другую, а конфликты и конфронтация будут иметь ужасные последствия для обеих сторон. Мир в целом достаточно велик, чтобы обе страны могли добиться успеха", — сказал Си Цзиньпин.
Это первый визит Си Цзиньпина в США за последние шесть лет. Помимо встречи с Джо Байденом, глава КНР примет участие в ежегодном саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Ранее Байден заявил, что целью его переговоров с Си будет улучшение отношений с Китаем после периода напряжения. Он сказал, что будет стремиться к возобновлению нормальных коммуникаций между двумя сверхдержавами, включая контакты между военными.