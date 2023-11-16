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Нигерийский беженец-гей завел в Британии трех детей и провернул аферу на 220 тысяч фунтов

Нигерийский беженец-гей завел трех детей и провернул аферу на 220 тысяч фунтов в Британии Фото: pixabay
В британском Манчестере начался суд над беженцем из Нигерии, который получил убежище как представитель ЛГБТ, завел троих детей и организовал масштабную мошенническую схему, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Telegraph, суд в Манчестере рассматривает дело 33-летнего Сахида Азиза – эмигранта из Нигерии, который получил убежище в Великобритании по квоте для ЛГБТ, а затем обманул 272 человек путем мошенничества с онлайн-посылками.

Сахид Азиз сбежал из Нигерии в Великобританию и сумел получить статус беженца, утверждая, что он принадлежит к сексуальным меньшинствам. Мужчина уверял, что на родине ему грозит смерть от рук радикальных исламистов. Хотя Азиз утверждал, что он гей, за время пребывания в Великобритании он успел стать отцом трех детей от трех разных женщин.

В Великобритании Азиз сначала работал курьером, а потом запустил собственный малый бизнес, который впоследствии использовал для мошенничества. Вместе с сообщниками он заказывал на eBay и Facebook подержанную технику, указывая подставные адреса и выбирая оплату после доставки посылок. Затем он забирал посылки через собственную "компанию по доставке" и перепродавал их в магазине, принадлежащем его брату. Часть денег нигериец оставлял себе, часть переводил сообщникам в криптовалюте. С помощью этой мошеннической схемы Азиз и его сообщники обманули 272 человек на общую сумму в 220 тысяч фунтов стерлингов (более 115 млн тенге).

В конце концов полиция начала расследование, и участников преступной группы арестовали. Азиза задержали, когда он провожал в школу одного из своих детей – при этом нигериец попытался спрятать в рюкзаке мальчика три телефона, с помощью которых переписывался с сообщниками.

Нигериец частично признал вину. Суд должен вынести ему приговор на следующей неделе. Беженцу, который теперь называет себя бисексуалом, грозит лишение свободы на срок до шести лет. Адвокаты Азиза сообщили, что больше всего он боится не тюрьмы, а возможной депортации обратно в Нигерию.

Ранее сообщалось, что голый оперный певец с луком и стрелами разгромил дом престарелых в Британии.

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