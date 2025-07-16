Аферу на 200 млн тенге провернула казахстанка, повесив кредиты на сотню людей

Жительница Караганды пойдет под суд из-за масштабной кредитной аферы, сообщает Zakon.kz.

Об этом 16 июля 2025 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Карагандинской области.

По данным следствия, 31-летняя женщина представлялась сотрудником банка и предлагала людям услугу по досрочному погашению кредитов. Но под этим предлогом она оформляла на них займы в банках второго уровня и присваивала деньги.

"Следственно-оперативной группой проведена масштабная работа. В ходе расследования установлены 98 эпизодов преступной деятельности. Общий ущерб, причиненный пострадавшим, составил более 200 млн тенге. Незаконная схема действовала на протяжении полутора лет", – сообщили в полиции.

В настоящее время уголовное дело готовится к передаче в суд. Подозреваемая находится под домашним арестом.

Полиция призывает проявлять особую бдительность при совершении любых финансовых операций.

"Не доверяйте незнакомым лицам, представляющимся сотрудниками банков или финансовых учреждений. При получении подозрительных предложений всегда проверяйте информацию через официальные каналы и консультируйтесь с представителями организаций напрямую", – просят в ДП.

Ранее 77-летняя жительница Караганды лишилась 22 млн тенге после звонка "сотрудника службы безопасности банка".