Во время обрушения двух подъездов пятиэтажки в России погибла пенсионерка

Фото: Telegram/Астрахань Ру

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил о том, что в результате частичного обрушения дома в Астрахани, по предварительным данным, погибла женщина, еще несколько человек числятся пропавшими без вести, сообщает Zakon.kz.

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