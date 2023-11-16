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Во время обрушения двух подъездов пятиэтажки в России погибла пенсионерка

дом обрушился в России Фото: Telegram/Астрахань Ру
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил о том, что в результате частичного обрушения дома в Астрахани, по предварительным данным, погибла женщина, еще несколько человек числятся пропавшими без вести, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил в Telegram.

"Предварительно, есть один погибший (женщина 1939 года), несколько человек числятся пропавшими без вести", – написал он.

Между тем, в МЧС РФ заявили, что в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене 5-этажного жилого дома, расположенного по адресу: город Астрахань , Кировский район, площадь Вокзальная, 1А.

Позже произошло обрушение 3 и 4 подъездов жилого пятиэтажного дома.

Ранее сообщалось, что в Туркестане разрушился частный дом из-за вспышки газовоздушной смеси.

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