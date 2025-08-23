12 рабочих погибли во время обрушения моста в Китае

12 человек погибли и четверо пропали без вести в результате обрушения части строящегося моста на северо-западе Китая, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства "Синьхуа", середина арки моста внезапно обрушилась и упала в воды реки Хуанхэ.

"Причиной обрушения стал обрыв стального троса. В момент происшествия на месте находились 15 рабочих и руководитель проекта", – говорится в публикации.

Для участия в поисково-спасательной операции было задействовано не менее 91 спасательной машины, 27 катеров, вертолет и пять роботов, а также 806 человек личного состава.

17 августа 2025 года в результате наводнения в Китае погибли как минимум восемь человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.