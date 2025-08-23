#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
537.34
623.05
6.65
Мир

12 рабочих погибли во время обрушения моста в Китае

скорая, медики, врачи, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 14:58 Фото: pixabay
12 человек погибли и четверо пропали без вести в результате обрушения части строящегося моста на северо-западе Китая, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства "Синьхуа", середина арки моста внезапно обрушилась и упала в воды реки Хуанхэ.

"Причиной обрушения стал обрыв стального троса. В момент происшествия на месте находились 15 рабочих и руководитель проекта", – говорится в публикации.

Для участия в поисково-спасательной операции было задействовано не менее 91 спасательной машины, 27 катеров, вертолет и пять роботов, а также 806 человек личного состава.

17 августа 2025 года в результате наводнения в Китае погибли как минимум восемь человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Морские биологи подтвердили существование прототипа легенд о русалках
Мир
14:29, Сегодня
Морские биологи подтвердили существование прототипа легенд о русалках
Туристка нашла жемчужину возрастом 100 миллионов лет
Мир
13:53, Сегодня
Туристка нашла жемчужину возрастом 100 миллионов лет
В Бангладеш поймали огромного окуня-баррамунди весом 24 килограмма
Мир
11:42, Сегодня
В Бангладеш поймали огромного окуня-баррамунди весом 24 килограмма
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: