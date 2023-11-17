За международной помощью обратилась Индия для спасения рабочих из-под завалов в Гималаях
Пятые сутки остаются под завалами 40 рабочих после обрушения подземного туннеля на севере Индии. Спасательные операции, которые предпринимали спецслужбы страны не привели к желаемым результатам, чтобы вызволить пострадавших, индийское правительство обратилось к тайским спасателям, передает CNN.
"Помощь поступит от специальных групп из Норвегии и Таиланда. Спасательная команда связалась с тайской компанией, которая спасла детей, оказавшихся в пещере". Уттаркаши Кирти Панвар, сотрудник по связям с общественностью
Группа тайских спасателей провела операцию по освобождению команды мальчиков по футболу и их тренера, которые застряли в затопленной пещере в 2018 году. Специалисты по пещерному дайвингу вызволили футболистов, которые провели в пещере , заполненной водой, почти три недели.
Накануне стало известно, что застрявшие в туннеле рабочие начали жаловаться на самочувствие. Медики всерьез обеспокоены их состоянием здоровья.
Обрушение туннеля, который строили в индийском городе Уттаркаши в рамках амбициозного проекта по созданию транспортной магистрали Чар Дхам, произошло 12 ноября. 13 ноября местные власти сообщали, что спасательная операция займет еще как минимум сутки.