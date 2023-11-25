Две недели под завалами: спасатели ищут новые способы вызволить рабочих из туннеля в Индии

Почти две недели находятся под завалами обрушившегося туннеля в Гималаях индийские рабочие. После обвала породы 41 строитель оказался в ловушке, из которой спасатели не могут вызволить пострадавших из-за трудностей в работе, сообщает Zakon.kz.

Наиболее эффективным методом добраться до пострадавших строителей стало бурение горной породы, которое поможет установить трубу, через которую рабочих смогут вытащить на поверхность. Но спасательная операция затруднена из-за опасности нового обрушения из-за вибраций. К тому же, работы останавливают несколько раз в день по разным причинам, пишет The Guardian.

"Утром в четверг сверлильный станок задел железную сетку, которую не смог пробить, и для ее удаления были вызваны сварщики. Вечером машина остановила бурение, наткнувшись на ломы, которые пришлось снимать бензорезами. В пятницу машине пришлось снова остановиться после того, как она столкнулась с железными предметами", – пишет издание.

За последние 13 дней машина пробурила около 60 метров горной породы. Медленные темпы работы и регулярные остановки и непредвиденные обстоятельства серьезно затягивают спасение рабочих. Спасатели отмечают, что ночью в горах температура воздуха опускается до низких показателей и ослабленным пострадавшим это может быть опасно.

Родные строителей рассказывают, что рабочие предупреждали руководство об опасности обрушения, но на их слова не обратили внимание. При этом, строители рассказывали о падающих камнях при бурении и осыпающейся породе.

Спасатели сейчас рассматривают другие варианты спасения. Один из них – пробурить несколько ходов к пострадавшим. Это ускорит спасательную операцию, но приведет к вырубке лесов в округе.

Несколькими днями ранее рабочие, которые с 12 ноября заперты под землей в рухнувшем туннеле на севере Индии, впервые за девять суток получили горячую еду и записали видео для родных. Спасатели утверждают, что добились "первого прорыва".

Обрушение туннеля, который строили в индийском городе Уттаркаши в рамках амбициозного проекта по созданию транспортной магистрали Чар Дхам, произошло 12 ноября. 13 ноября местные власти сообщали, что спасательная операция займет еще как минимум сутки.