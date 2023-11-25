Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Две недели под завалами: спасатели ищут новые способы вызволить рабочих из туннеля в Индии

Две недели под завалами: спасатели ищут новые способы вызволить рабочих из туннеля в Индии Фото: скриншот с видео
Почти две недели находятся под завалами обрушившегося туннеля в Гималаях индийские рабочие. После обвала породы 41 строитель оказался в ловушке, из которой спасатели не могут вызволить пострадавших из-за трудностей в работе, сообщает Zakon.kz.

Наиболее эффективным методом добраться до пострадавших строителей стало бурение горной породы, которое поможет установить трубу, через которую рабочих смогут вытащить на поверхность. Но спасательная операция затруднена из-за опасности нового обрушения из-за вибраций. К тому же, работы останавливают несколько раз в день по разным причинам, пишет The Guardian.

"Утром в четверг сверлильный станок задел железную сетку, которую не смог пробить, и для ее удаления были вызваны сварщики. Вечером машина остановила бурение, наткнувшись на ломы, которые пришлось снимать бензорезами. В пятницу машине пришлось снова остановиться после того, как она столкнулась с железными предметами", – пишет издание.

За последние 13 дней машина пробурила около 60 метров горной породы. Медленные темпы работы и регулярные остановки и непредвиденные обстоятельства серьезно затягивают спасение рабочих. Спасатели отмечают, что ночью в горах температура воздуха опускается до низких показателей и ослабленным пострадавшим это может быть опасно.

Родные строителей рассказывают, что рабочие предупреждали руководство об опасности обрушения, но на их слова не обратили внимание. При этом, строители рассказывали о падающих камнях при бурении и осыпающейся породе.

Спасатели сейчас рассматривают другие варианты спасения. Один из них – пробурить несколько ходов к пострадавшим. Это ускорит спасательную операцию, но приведет к вырубке лесов в округе.

Несколькими днями ранее рабочие, которые с 12 ноября заперты под землей в рухнувшем туннеле на севере Индии, впервые за девять суток получили горячую еду и записали видео для родных. Спасатели утверждают, что добились "первого прорыва".

Обрушение туннеля, который строили в индийском городе Уттаркаши в рамках амбициозного проекта по созданию транспортной магистрали Чар Дхам, произошло 12 ноября. 13 ноября местные власти сообщали, что спасательная операция займет еще как минимум сутки.

Читайте также

Два вертолета с освобожденными заложниками прибыли в медцентр Израиля
Два вертолета с освобожденными заложниками прибыли в медцентр Израиля
флаги
Израиль планирует возобновить боевые действия в секторе Газа в ближайшие дни
Израиль освободил заключенных
Израиль освободил 39 палестинских заключенных
Мария Мельникова
Индия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителям Казахстана "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Казахстанцам "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Сора Рахмонова вышла замуж за депутата
Сестра Шавката Рахмонова вышла замуж за депутата маслихата
снег с дождем обещают в городе
Декабрь в Алматы начнется со снега и гололеда: синоптики составили прогноз на неделю
Девятимесячный сын Али Окапова "ответил" хейтерам своего папы
Девятимесячный сын Али Окапова "ответил" хейтерам своего папы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления