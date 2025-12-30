Магнитная буря накроет Землю в новогоднюю ночь
Фото: pixabay
В новогоднюю ночь на Земле будут магнитные бури. Но есть в этом и приятный момент – жители некоторых регионов увидят полярные сияния, сообщает Zakon.kz.
Об этом 30 декабря 2025 года рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.
"Расчеты подтверждают возможность наблюдения ярких северных сияний над территорией страны непосредственно в новогоднюю ночь. Согласно моделям, в данный момент времени совпадает воздействие на Землю сразу двух факторов: небольшой корональной дыры, наблюдаемой сейчас в северном полушарии Солнца, и прихода к Земле края плазменного облака, выброшенного с Солнца в результате серии вспышек M-класса, произошедших в ночь с воскресенья на понедельник", – сообщили ученые.
Фото: xras.ru
Ранее в лаборатории рассказывали о шансах увидеть в ночном небе кроме фейерверков еще и космическое световое шоу.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript