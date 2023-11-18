Французского сенатора обвиняют в попытке накачать наркотиками и изнасиловать коллегу

Прокуратура Парижа заявила, что французскому сенатору предъявлены предварительные обвинения в накачивании наркотиками другого депутата с целью изнасилования или сексуального насилия, сообщает Zakon.kz.

Жоэль Геррио, 66-летний представитель региона Атлантическая Луара на западе Франции , был задержан на 48 часов и ему предъявлены предварительные обвинения, пишет ABC News.

По сообщениям французских СМИ, его подозревают в том, что он положил экстази в бокал шампанского, который он подавал члену парламента Сандрин Жоссо, которая ушла после того, как почувствовала себя плохо. Инцидент произошел во вторник вечером в квартире сенатора.

Его адвокат заявил, что Геррио не собирался накачивать Джоссо наркотиками, чтобы оскорбить ее, и извинился перед ней. В своем заявлении адвокат Реми-Пьер Дрэ заявил, что "это была ошибка в обращении", из-за которой депутату стало плохо.

"Джоэл Геррио не хищник. Он честный и уважаемый человек, который восстановит свою честь и честь своей семьи, сколько бы времени на это ни потребовалось", - сказал адвокат.

Геррио были предъявлены предварительные обвинения в употреблении и хранении наркотиков, а также в тайном применении вещества, изменяющего рассудок, для совершения изнасилования или сексуального насилия. Его отпустили под судебный надзор и запретили общаться с потерпевшим и свидетелями на время продолжения расследования.

Предварительные обвинения согласно французскому законодательству означают, что у следователей есть веские основания подозревать правонарушение, но им дается больше времени, прежде чем решить, следует ли передавать дело в суд.

После того как обвинения были объявлены, правоцентристская политическая группа Horizons в субботу объявила о его отстранении, заявив, что она "никогда не потерпит ни малейшего самоуспокоения в отношении сексуального и сексистского насилия". Horizons является союзником в парламенте Партии Возрождения президента Эммануэля Макрона.