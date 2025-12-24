Изнасиловал и убил несовершеннолетнюю: казахстанца посадили пожизненно

Также подсудимому вменяли насильственные действия сексуального характера.

В пресс-службе Верховного суда 24 декабря 2025 года рассказали, что 6 июня этого года около 00:30 подсудимый напал на несовершеннолетнюю, которая была продавцом в магазине, возвращавшуюся домой с работы. Он изнасиловал ее и совершил иные насильственные действия сексуального характера, затем задушил.