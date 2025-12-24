#Казахстан в сравнении
События

Изнасиловал и убил несовершеннолетнюю: казахстанца посадили пожизненно

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 12:36 Фото: Zakon.kz
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Туркестанской области вынесен приговор мужчине, обвиненному в убийстве несовершеннолетней с целью скрыть другое преступление – изнасилование, сообщает Zakon.kz.

Также подсудимому вменяли насильственные действия сексуального характера.

В пресс-службе Верховного суда 24 декабря 2025 года рассказали, что 6 июня этого года около 00:30 подсудимый напал на несовершеннолетнюю, которая была продавцом в магазине, возвращавшуюся домой с работы. Он изнасиловал ее и совершил иные насильственные действия сексуального характера, затем задушил.

Вина подсудимого полностью доказана заключениями судебных экспертиз, видеоматериалами, а также иными материалами уголовного дела.

Приговором суда подсудимому назначено пожизненное лишение свободы. В пользу представителя потерпевшей взыскан моральный вред в размере 50 млн тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.

9 декабря 2025 года стало известно об изнасиловании и убийстве 16-летней девушки в Астане.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
