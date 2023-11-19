В Москву прибыл спецборт эвакуированных из сектора Газа

В МЧС России сообщили о прибытии 120 граждан РФ, эвакуированных накануне из сектора Газа через КПП "Рафах", передает Zakon.kz

По информации МЧС РФ, это уже четвертая группа, доставленная в Домодедово спецбортом ведомства из Каира.

Часть из прибывших будет размещена в пунктах временного размещения в Подмосковье, другие направятся к родственникам.

Всего из сектора Газа эвакуированы более 550 человек, в том числе 230 детей.

В Россию уже доставлены 408 человек.

Ранее сообщалось, что 17 ноября в Алматы прибыл спецборт с 99 казахстанцами, эвакуированными из сектора Газа. "После прохождения всех обязательных процедур в аэропорту эвакуированные граждане обеспечены временным жильем и им оказывается необходимая правовая, медицинская и иная помощь", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД РК.

В ведомстве подчеркнули, что казахстанские дипломаты продолжат работу по организации эвакуационных мероприятий и оказанию помощи гражданам Казахстана, оставшимся в зоне конфликта.