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31 младенца эвакуировали из больницы аль-Шифа в секторе Газа

31 младенца эвакуировали из больницы аль-Шифа в секторе Газа Фото: pexels
Из крупнейшей больницы сектора Газа, госпиталя аль-Шифа, эвакуировали 31 младенца. Детей отправили в больницу города Рафах, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает NBC News 20 ноября, 31 младенца из 39, находившихся в больнице аль-Шифа в критическом состоянии, доставили в госпиталь города Рафах на границе с Египтом. Восемь детей не дожили до эвакуации.

Сейчас некоторые из детей подключены к кислородным аппаратам, другие сильно истощены. Врачи и медсестры выхаживают их, кормят и дают лекарства. В ближайшее время младенцев планируют переправить в Египет, где им обеспечат более качественное лечение.

Новорожденных детей эвакуировали из больницы аль-Шифа спустя несколько дней после того, как госпиталь столкнулся с нехваткой медикаментов и постоянными перебоями в электроснабжении. Несмотря на все усилия по эвакуации пациентов и персонала, в госпитале по-прежнему остаются около 250 больных в тяжелом состоянии и около 20 медработников. У остающихся в аль-Шифе пациентов в основном серьезные травмы – ампутированные конечности, ожоги и зараженные раны, для лечения которых не хватает антибиотиков.

Израильская армия обеспечила пациентам и работникам больницы свободный проход. Военные продолжают искать на территории госпиталя инфраструктуру ХАМАС. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) представила доказательства, что боевики ХАМАС использовали больницу как прикрытие для своих военных объектов, в том числе подземных туннелей.

Ранее сообщалось, что в больнице аль-Шифа оставался 291 человек, в том числе 32 младенца в крайне критическом состоянии.

Очередной конфликт между палестинскими радикалами и Израилем начался 7 октября с нападения боевиков движения ХАМАС на израильские пограничные поселения. В результате атаки погибли 1,4 тыс. человек, более 200 были взяты в заложники. ЦАХАЛ в ответ провело массированные обстрелы сектора Газа, а впоследствии начало в палестинском анклаве наземную операцию, чтобы полностью уничтожить ХАМАС. Число погибших палестинцев оценивают в 13 тыс. человек.

Все новости о конфликте между ХАМАС и Израилем читайте здесь.

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