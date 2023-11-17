В Алматы прибыл спецборт с казахстанцами, эвакуированными из сектора Газа

Министерством иностранных дел РК по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева была реализована эвакуация казахстанцев, находившихся в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МИД РК, сегодня, 17 ноября 2023 года, специальным эвакуационным бортом в Алматы благополучно прибыли 99 пассажиров – граждане Казахстана и члены их семей.

"После прохождения всех обязательных процедур в аэропорту эвакуированные граждане обеспечены временным жильем и им оказывается необходимая правовая, медицинская и иная помощь", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД РК.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что успешная эвакуация является результатом совместной слаженной работы посольств Казахстана в Израиле, Иордании и Египте с уполномоченными органами этих стран и международными организациями.

"По итогам переговоров с руководством внешнеполитических ведомств Ближневосточного региона МИД РК удалось достичь договоренности о безопасном и безоговорочном выезде наших граждан из сектора Газа", – следует из сообщения МИД РК.

В МИД РК подчеркнули, что казахстанские дипломаты продолжат работу по организации эвакуационных мероприятий и оказанию помощи гражданам Казахстана, оставшимся в зоне конфликта.

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Ранее сообщалось, что казахстанские дипломаты осуществили первый этап эвакуации граждан РК с территории Палестины через контрольно-пропускной пункт "Рафах" из сектора Газа на территорию Египта. Пункт перешли 92 гражданина Казахстана и члены их семей. О том, как проходила эвакуация, можете прочитать по ссылке выше.