Эвакуированные казахстанцы из сектора Газа прибыли в Каир

Казахстанцы, которые сегодня, 15 ноября 2023 года, были эвакуированы из сектора Газа, прибыли в Каир и размещены в гостинице. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

В распространяемом сообщении сказано, что казахстанские дипломаты и сотрудники международных организаций оказывают им всю необходимую помощь, в том числе психологическую поддержку.

"Вместе с тем решаются вопросы документирования граждан Казахстана и членов их семей". Пресс-служба МИД РК

Ранее сообщалось, что состоялся первый этап эвакуации, в результате которого через контрольно-пропускной пункт "Рафах" из сектора Газа на территорию Египта перешли 92 гражданина Казахстана и члены их семей.

Необходимо отметить, что эвакуация граждан РК из сектора Газа происходит поэтапно.

На фоне непрекращающихся обстрелов Газы иностранные граждане и жители региона с двойным гражданством стали активнее покидать сектор.