В Лондоне продали самую дорогую бутылку виски за 2,6 млн долларов

Рекорд самой дорогой бутылки виски в мире был побит Macallan 1926 года, который ушел с молотка за 2,1 миллиона фунтов стерлингов (более $2,6 млн, или 1 млрд 200 млн тенге) на аукционе Sotheby's в Лондоне, сообщает Zakon.kz.

Эта продажа установила новый рекорд среди всех бутылок спиртного или вина, проданных на аукционе, пишет The Guardian.

Ожидалось, что редкая бутылка принесет от 750 000 до 1,2 миллиона фунтов стерлингов, однако она смогла превзойти ожидания.

Глава отдела виски Sotheby's Джонни Фаул рассказал, что ему разрешили попробовать ценный драм перед продажей.

"Я попробовал крошечную каплю – крошечную каплю – этого. Он очень насыщенный, как и следовало ожидать, в нем много сухофруктов, много специй, много древесины", – сказал эксперт.

Adami 1926 — старейший винтаж Macallan, когда-либо произведенный.

Фото: Tristan Fewings/Getty Images for Sotheby's

Эти бутылки входят в число лишь 40, которые были разлиты из сорта Cask 263 в 1986 году.

Рекорды бьются каждый раз, когда один из них появляется на аукционе: в период с 2018 по 2019 год рекорд был побит трижды тремя разными вариациями: сэром Питером Блейком, Майклом Диллоном и Fine and Rare.



Рекордная бутылка — одна из 12 бутылок Macallan 1926 года, этикетки которых в 1993 году разработал итальянский художник Валерио Адами.