Умерла бывшая первая леди США Розалин Картер

Розалин Картер умерла в воскресенье, 19 ноября, в своем доме в штате Джорджия. Ей было 96 лет, сообщает Zakon.kz.

Розалин Картер родилась 18 августа 1927 года и была старшей из четырех детей. Она встретила Джимми Картера и вышла за него замуж в 1946 году. Тогда будущий президент служил в ВМС, сообщает UPI.

Розалин Картер активно агитировала за своего мужа, когда он участвовал в выборах в законодатели штата, а в 1970 году – губернатора Джорджии. В это время она начала уделять особое внимание кампаниям по продвижению инициатив в области охраны психического здоровья.

Во время пребывания Джимми Картера в Белом доме Розалин Картер занималась специальными проектами, а также участвовала в заседаниях кабинета министров. Она также выполняла функции личного эмиссара президента в странах Латинской Америки.

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Кроме того, она продолжала заниматься программами, связанными с психическим здоровьем, обществом и пожилыми людьми, являясь почетным председателем Президентской комиссии по психическому здоровью с 1977 по 1978 год.

В 1982 году супруги основали Центр Картера – неправительственную, некоммерческую организацию, целью которой было "разрешение конфликтов, продвижение демократии и прав человека, профилактика заболеваний и улучшение психического здоровья".