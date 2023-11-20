Необычные фотографии из космоса опубликовал российский бортинженер
Фото: Instagram/olegmks
Бортинженер Международной космической станции, космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев опубликовал подборку необычных фотографий, которые ему удалось запечатлеть с борта МКС, сообщает Zakon.kz.
Кадры были опубликованы в Instagram.
"Сегодня важнейший день в истории космоса! 20 ноября 1998 года началось строительство Международной космической станции – с космодрома Байконур был осуществлен успешный запуск РН "Протон" с первым модулем МКС – функциональным грузовым блоком "Заря"! В честь этого дня, я подготовил для вас подборку одних из самых красивых и необычных фотографий, которые мне удалось запечатлеть с борта МКС". Олег Артемьев
Ранее Артемьев показал через социальные сети, как выглядит из космоса действующий вулкан Мауна-Лоа.
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