Необычные фотографии из космоса опубликовал российский бортинженер

Фото: Instagram/olegmks

Бортинженер Международной космической станции, космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев опубликовал подборку необычных фотографий, которые ему удалось запечатлеть с борта МКС, сообщает Zakon.kz.

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