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Илья Варламов покорил Килиманджаро

Илья Варламов покорил Килиманджаро Фото: Instagram/varlamov
Российский журналист Илья Варламов покорил Килиманджаро – самую высокую вершину Африки. Об этом он поспешил детально рассказать своим подписчикам, сообщает Zakon.kz.

О своих впечатлениях видеоблогер поделился 27 февраля 2024 года на странице в Instagram.

"Сейчас сижу как мокрый воробей в холодном домике и мечтаю о чем-то теплом, чтобы высушить вещи и отогреть пальцы. Если честно, чуда не произошло, и сегодня я окончательно убедился, что человек я не высокогорный и вряд ли пойду еще куда-то выше 3000 метров".Илья Варламов

Он отметил, что не понимает, зачем люди "лезут туда, где человек жить не может".

"Зачем неделями страдают, живя в холодных палатках в обнимку с кислородным баллоном, вместо того, чтобы гулять, например, по солнечному Ташкенту. Сегодня я проснулся в полночь с уже привычной головной болью, собрался, в час ночи мы вышли на штурм Кили. До вершины надо подняться сначала 6 км по крутым склонам вулкана. Все это уже на высоте более 5000 метров, под холодным дождем и снегом. И на всем пути тебя сопровождают тошнота и головная боль. Сил нет, делаешь маленькие шажки и стараешься не смотреть наверх. Но на этом все только начинается, потому что до самой высокой точки Кили надо пройти еще 2 км по гребню кратера и набрать еще 200 метров высоты".Илья Варламов

На первый взгляд ничего сложного, продолжает предприниматель.

"Но на высоте 5600, единственное твое желание – это свалить домой или хотя бы умереть. Кое-как люди добираются до заветной вершины, далее стоят в очереди, чтобы сделать фотку около доски с надписью и идут назад. Кажется, что все самое сложное позади, но нет. Обратный пусть под дождем изматывает не меньше. Камни скользкие, пейзажи унылые. А в награду тебя ждет только холодный деревянный домик штурмового лагеря, а потом еще 30 км топать вниз к цивилизации". Илья Варламов

В заключении общественный деятель заявляет, что пока не понимает, на каком из этапов должен был получить удовольствие.

"Может через несколько дней придет осознание. Посмотрим".Илья Варламов

Гора Килиманджаро – бездействующий стратовулкан, расположен в Танзании. Килиманджаро возвышается на 5,985 метров, и является самой высокой точкой Африки, известной как "Крыша Африки".

Это также самая высокая автономная гора в мире, то есть она не является частью горного хребта. Килиманджаро также уникальна тем, что расположена в 330 километрах от экватора.

Варламов часто рассказывает, как избежать неприятностей во время путешествия. А также делится интересными фактами о странах. К примеру, в ноябре 2023 года он показал фотографии свалок на Мальдивах.

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