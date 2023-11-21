Япония выразила протест КНДР из-за пуска ракеты, предположительно, с первым разведывательным северокорейским спутником, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил генеральный секретарь Кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал NHK.

Мацуно подчеркнул, что подобные действия угрожают безопасности людей. Запуск баллистической ракеты, даже если его осуществили с целью вывести на орбиту спутник, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, отметил генсек.

Пхеньян запустил ракету в южном направлении, она миновала воздушное пространство Японии и пролетела в сторону Тихого океана. Данных о каком-либо ущербе не поступало.

Ранее сообщалось о том, что КНДР создала новый тип твердотопливного двигателя для ракет.