Япония выразила протест КНДР
Фото: zakon.kz
Япония выразила протест КНДР из-за пуска ракеты, предположительно, с первым разведывательным северокорейским спутником, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщил генеральный секретарь Кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал NHK.
Мацуно подчеркнул, что подобные действия угрожают безопасности людей. Запуск баллистической ракеты, даже если его осуществили с целью вывести на орбиту спутник, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, отметил генсек.
Пхеньян запустил ракету в южном направлении, она миновала воздушное пространство Японии и пролетела в сторону Тихого океана. Данных о каком-либо ущербе не поступало.
Ранее сообщалось о том, что КНДР создала новый тип твердотопливного двигателя для ракет.
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