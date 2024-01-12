Япония запустила новый спутник для слежения за КНДР

Японская корпорация Mitsubishi Heavy Industries запустила новый разведывательный спутник Optical 8. Он предназначен для отслеживания ракетных пусков КНДР и оценки ущерба от стихийных бедствий, сообщает Zakon.kz.

Это 48-й по счету запуск ракеты Н2-А. Всего их запланировано 50.

Спутник был запущен с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима.

Согласно данным публикации ТАСС, часть имеющихся у Японии разведывательных спутников – это аппараты, которые передают изображение земной поверхности с помощью оптических датчиков, другие – это радиолокационные спутники, осуществляющие сбор информации с помощью радара.

Ранее сообщалось, что Япония отреагировала на обещание президента России Владимира Путина посетить Курилы.