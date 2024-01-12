Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Япония запустила новый спутник для слежения за КНДР

Япония запустила новый спутник для слежения за КНДР Фото: pxhere
Японская корпорация Mitsubishi Heavy Industries запустила новый разведывательный спутник Optical 8. Он предназначен для отслеживания ракетных пусков КНДР и оценки ущерба от стихийных бедствий, сообщает Zakon.kz.

Это 48-й по счету запуск ракеты Н2-А. Всего их запланировано 50.

Спутник был запущен с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима.

Согласно данным публикации ТАСС, часть имеющихся у Японии разведывательных спутников – это аппараты, которые передают изображение земной поверхности с помощью оптических датчиков, другие – это радиолокационные спутники, осуществляющие сбор информации с помощью радара.

Ранее сообщалось, что Япония отреагировала на обещание президента России Владимира Путина посетить Курилы.

Читайте также

Сунак пообещал передать Киеву крупнейшую в истории партию дронов
Премьер Великобритании пообещал передать Киеву крупнейшую партию дронов
Япония отреагировала на обещание Путина посетить Курилы
Япония отреагировала на обещание Путина посетить Курилы
сын Джо Байдена, Хантер Байден не признал вину в неуплате налогов
Хантер Байден не признал вину в неуплате налогов
Анастасия Московчук
Северная Корея Япония
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала неоднозначный пост
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала неоднозначный пост
мобильные переводы, мнения
Налоговики нарвались на собственную недальновидность – эксперты о ситуации с мобильными переводами
Лера Кудрявцева ушла от мужа
Лера Кудрявцева ушла от мужа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: