В КНДР создали новый тип твердотопливного двигателя для ракет

Новый тип твердотопливного двигателя, предназначенного для баллистической ракеты средней дальности разработали военные Северной Кореи, сообщает Zakon.kz

"Северная Корея заявляет, что разработала новый тип твердотопливного двигателя большой тяги для баллистической ракеты средней дальности", - говорится в сообщении агентства Yonhap.

Также в СМИ сообщается, что испытания двигателей были проведены 11 и 14 ноября.

Ранее сообщалось, что в октябре КНДР пригрозила нанести удар по американскому авианосцу в Южной Корее.

Еще раньше сообщалось, что Северная Корея находится на завершающей стадии подготовки к запуску разведывательного спутника после двух неудачных попыток в начале 2023 года.