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Нетаньяху просит правительство Израиля поддержать сделку с ХАМАС

Нетаньяху просит правительство Израиля поддержать сделку с ХАМАС Фото: gov.il
Премьер-министр Израиля в ходе заседания правительства по обсуждению сделки с ХАМАС о временном прекращении огня и организации коридора для вывода пленных, попросил кабмин поддержать инициативу, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил во время заседания Биньямин Нетаньяху, решение "трудное, но правильное". Премьер-министр призвал правительство поддержать сделку, которая проходить при поддержке США и Катара.

Согласно некоторым данным, сделка подразумевает временное, четырех-пятидневное, прекращение огня, во время которого произойдет обмен пленными. Как пишет Reuters, ХАМАС освободит 50 заложников, которые находятся в руках боевиков с 7 октября, когда группировка напала на людей во время фестиваля. В свою очередь Израиль отпустит 150 палестинских пленных.

На сегодняшний день ХАМАС продолжает удерживать более 230 человек, которых взяли в плен 7 октября. Освободить удалось за это время только четыре человека. При нападении на фестиваль погибли 1 200 человек.

Выступая перед правительством Нетаньяху отметил, что временное перемирие не предполагает полного прекращения огня.

"Мы находимся в состоянии войны и будем продолжать войну, пока не достигнем целей". Премьер-министр Израиля

Накануне один из лидеров организации ХАМАС Исмаил Хания заявил, что движение ведет с Израилем переговоры о прекращении огня и мирном соглашении.

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