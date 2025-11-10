#Народный юрист
Мир

Какие три города названы самыми комфортными для жизни в 2026 году

Лондон назвали лучшим городом для жизни в 2026 году, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 22:18 Фото: pixabay
Лондон 11 раз подряд был назван лучшим городом мира для жизни, сообщает Zakon.kz.

Как пишут эксперты консалтинговой компании Resonance Consultancy, этот город они считают "столицей столиц", в которой очень комфортно жить. На втором месте оказался Нью-Йорк, а третью строчку занял Париж.

Отмечается, что в десятку лидеров также попали Токио, Мадрид, Сингапур, Рим, Дубай, Берлин и Барселона.

Ранее сообщалось, что Дубай занял первое место в рейтинге привлекательных городов для людей с высоким доходом.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
