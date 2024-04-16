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ХАМАС отказался от сделки по обмену заложников

ХАМАС отказалось от сделки по обмену заложников, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 07:14 Фото: freepik
Предложение Израиля по сделке о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников отвергнуты ХАМАС, сообщает Zakon.kz.

По информации The Times of Israel, отменены все пункты предложения о сделке с заложниками.

Источник в ХАМАС отметил, что сейчас они готовы первоначально освободить только 20 заложников, которые подпадают под категории женщин и мужчин старше 50 лет, в отличие от предложения катарских, египетских и американских посредников, согласно которому было бы освобождено 40 заложников. Он также потребовал, чтобы Израиль согласился на шестинедельное перемирие, прежде чем освободить примерно 20 заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подверг территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторгся в приграничные районы на юге страны и захватил заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. По данным израильской стороны, в результате нападения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года погибли 1200 человек на юге страны. По меньшей мере 250 человек были взяты в заложники.

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