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Пьяный австралиец проехал 400 километров под кузовом грузовика

Пьяный австралиец проехал 400 км под кузовом грузовика Фото: pixabay
Курьезный случай произошел в Австралии: 43-летний мужчина решил забраться под грузовик, чтобы бесплатно добраться домой, и случайно уехал за 400 километров от родного города, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, для 43-летнего жителя Австралии отдых в баре соседнего городка завершился незапланированным путешествием на 400 километров, объяснениями с полицией и штрафом. Мужчина решил забраться под грузовик, чтобы бесплатно добраться домой, но не оценил возможных последствий такой авантюры.

Нетрезвый мужчина искал способ добраться до небольшого города Кофс-Харбор на восточном побережье Австралии. Ему нужно было проехать около 50 километров – на автомобиле путь по скоростной магистрали занял бы полчаса. Но австралиец решил сэкономить.

Вместо того, чтобы вызвать такси, мужчина пролез под кузов стоявшего поблизости грузовика, рассчитывая отцепиться от него на следующей стоянке в Кофс-Харбор. Водитель фуры в это время спал в пункте отдыха для дальнобойщиков. Австралиец прицепился к металлической раме кузова всего в метре над землей.

К несчастью для мужчины, грузовик ехал отнюдь не в Кофс-Харбор, а по пути на всех светофорах горел только зеленый свет. В итоге "путешественник" проехал около 400 километров и смог выбраться из-под кузова, только когда фура приехала в другой штат Австралии. Водитель, увидев вылезающего из-под машины мужчину, вызвал полицию.

Прибывшим полицейским мужчина признался, что "немного выпил" и в результате провел незабываемое время под кузовом большегруза, который несся по скоростному шоссе без остановок со скоростью около 110 км/ч.

"Это была просто глупость, если честно", – признал австралиец.

Полиция оштрафовала мужчину на 288 австралийских долларов (примерно 86,5 тыс. тенге) и посадила его на поезд до Кофс-Харбора. В правоохранительных органах отметили, что он подверг свою жизнь серьезной опасности и чудом остался жив.

Ранее другой австралиец инсценировал свое похищение, чтобы встретиться с любовницей.

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