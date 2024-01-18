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"И что же тут криминального?" Пьяная жительница Жезказгана угнала грузовик

"И что же тут криминального?" Пьяная жительница Жезказгана угнала грузовик Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области
Нетрезвая 43-летняя жительница Жезказгана решила угнать ГАЗель, но не смогла уехать, так как не справилась с управлением, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, автоледи въехала в рядом стоящее авто.

Женщину задержали. Теперь, как уточнили в пресс-службе полиции Карагандинской области, идет досудебное расследование по статье 200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

Кроме того, любительницу чужих авто привлекли к административной ответственности по статье 608 КоАП РК "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения".

В конце декабря 2023 года в Талгаре на пересечении улиц Рыскулова-Кунаева пьяный мужчина угнал маршрутный автобус, протаранил остановку и врезался в припаркованное авто.

Анастасия Московчук
Жезказган Карагандинская область
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