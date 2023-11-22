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После признания власти талибов Афганистан примет международные нормы по шариату

жители Афганистана Фото: pixabay
Пресс-секретарь Талибана Забиулла Муджахид заявил, что они не обязаны соблюдать законы ООН, если их правительство не признано членом ООН. В случае признания Кабул примет международные нормы в соответствии с шариатом, сообщает Zakon.kz.

Забиулла Муджахид подчеркнул необходимость присутствия представителя талибов в ООН, сообщает Tolo News.

"Мы должны иметь такое членство, как и многие другие страны. Права народа Афганистана в ООН должны быть представлены".Забиулла Муджахид

Постоянный представитель Афганистана в Совете ООН по правам человека в Женеве Насир Ахмад Андиша заявил, что ООН играет важную роль в Афганистане.

19 ноября исполнилось 77 лет со дня вступления Афганистана в ООН.

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