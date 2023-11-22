После признания власти талибов Афганистан примет международные нормы по шариату

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Пресс-секретарь Талибана Забиулла Муджахид заявил, что они не обязаны соблюдать законы ООН, если их правительство не признано членом ООН. В случае признания Кабул примет международные нормы в соответствии с шариатом, сообщает Zakon.kz.

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