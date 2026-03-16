Пакистан нарушил воздушное пространство Афганистана: есть жертвы
Фото: freepik
Представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид заявил о том, что военно-воздушные силы Пакистана нанесли удары по Кабулу, сообщает Zakon.kz.
Как пишет ТАСС, в результате атаки пострадал центр реабилитации наркозависимых.
Политик отметил, что Пакистан "в очередной раз нарушил воздушное пространство Афганистана, нанеся удар по реабилитационному центру для наркозависимых в Кабуле, в результате чего погибли и получили ранения наркозависимые, проходившие лечение".
Ранее сообщалось, что в конце февраля 2026 года в нескольких районах вдоль границы между Пакистаном и Афганистаном происходили ожесточенные столкновения.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript