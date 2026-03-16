Мир

Пакистан нарушил воздушное пространство Афганистана: есть жертвы

Пакистан атаковал Кабул, центр для наркозависимых разрушен, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 00:44 Фото: freepik
Представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид заявил о том, что военно-воздушные силы Пакистана нанесли удары по Кабулу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, в результате атаки пострадал центр реабилитации наркозависимых.

Политик отметил, что Пакистан "в очередной раз нарушил воздушное пространство Афганистана, нанеся удар по реабилитационному центру для наркозависимых в Кабуле, в результате чего погибли и получили ранения наркозависимые, проходившие лечение".

Ранее сообщалось, что в конце февраля 2026 года в нескольких районах вдоль границы между Пакистаном и Афганистаном происходили ожесточенные столкновения.

