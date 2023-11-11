Нетаньяху жестко ответил на критику Макрона

Ответственность за судьбу населения Газы лежит исключительно на ХАМАС, а не на Израиле. Так Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ответ на критику президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает Zakon.kz

"Ответственность за любой ущерб, нанесенный гражданскому населению, лежит на ХАМАС.., а не на Израиле", - говорится в заявлении Нетаньяху.

По его словам Израиль призывает мирных жителей покинуть районы боевых действий, а "ХАМАС делают все возможное, чтобы не допустить их перемещения в безопасные районы, и используют их в качестве живого щита".

Ранее Макрон высказал мнение, что удары, наносимые Израилем по сектору Газа, не имеют оснований и легитимности, и призвал остановить их.

Ранее сообщалось, что жертвами удара ЦАХАЛ по территории у больницы "Аш-Шифа" стали шесть человек. По данным СМИ, израильская авиация нанесла также удары и по площадям близ других больниц на севере Газы – "ар-Рантиси" и Индонезийского госпиталя.

По данным ВОЗ с 7 октября центры здравоохранения в Газе подверглись более чем 250 атакам.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в секторе Газа убиты более 10 800 человек, почти 70% из них женщины и дети. В среднем в секторе Газа каждые 10 минут погибает один ребенок.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября 2023 года. Они захватили несколько приграничных поселений, убили 1,4 тыс. человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. Сейчас ЦАХАЛ проводит наземную операцию в секторе Газа и уничтожает подземные туннели ХАМАСа. На границе между сектором Газа и Египтом открыли единственный пункт прохода, через него осажденный анклав покинули несколько сотен человек.

10 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль установит полный контроль безопасности в секторе Газа и демилитаризирует анклав после ликвидации радикального палестинского движения ХАМАС.

По информации официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, которую он озвучивал 6 ноября, 76 казахстанцев продолжают оставаться в секторе Газа.

7 ноября замгендиректора МИД Израиля по Евразии и Балканам Симона Гальперин заявила, что ее страна не воюет с палестинцами, а воюет с ХАМАС.

Согласно последним данным свыше 11 тыс. человек погибли в секторе Газа. В число погибших входят 4506 детей. Еще 27 490 человек получили ранения.