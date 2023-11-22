ХАМАС начнет возвращать израильских заложников 23 ноября

Движение ХАМАС 23 ноября начнет возвращать Израилю заложников в рамках соглашения о прекращении огня, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Sky News, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн подтвердил, что 23 ноября палестинское движение ХАМАС начнет освобождать захваченных израильских заложников. 50 человек вернут в Израиль за время четырехдневного перемирия.

Эли Коэн не уточнил, сколько заложников освободят 23 ноября, и не стал комментировать слухи о том, что первых захваченных израильтян отправят на Родину в пять часов утра по местному времени.

"В обмен на заложников Израиль согласился выдать 150 палестинских женщин и лиц младше 19 лет, которых содержат в израильских тюрьмах", – напоминает Sky News.

Глава палестинской администрации Махмуд Аббас одобрительно высказался о прекращении огня в секторе Газа, но отметил, что проблема автономии требует более широкого решения.

По данным израильского правительства, среди заложников, которых вернет ХАМАС, будут граждане США, Франции, Великобритании, Аргентины, Германии, Чили, Испании и Португалии, а также лица с двойным гражданством. В числе американских граждан, ждущих освобождения, трехлетняя девочка.

Кабмин Израиля ранее одобрил сделку с ХАМАС о прекращении огня при условии освобождения заложников.

Очередной конфликт между палестинскими радикалами и Израилем начался 7 октября с нападения боевиков движения ХАМАС на израильские пограничные поселения. В результате атаки погибли 1,4 тыс. человек, более 200 были взяты в заложники. ЦАХАЛ в ответ провела массированные обстрелы сектора Газа, а впоследствии начала в палестинском анклаве наземную операцию, чтобы полностью уничтожить ХАМАС. Число погибших палестинцев оценивают в 13 тыс. человек.



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