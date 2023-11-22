ХАМАС начнет возвращать израильских заложников 23 ноября
Как сообщает Sky News, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн подтвердил, что 23 ноября палестинское движение ХАМАС начнет освобождать захваченных израильских заложников. 50 человек вернут в Израиль за время четырехдневного перемирия.
Эли Коэн не уточнил, сколько заложников освободят 23 ноября, и не стал комментировать слухи о том, что первых захваченных израильтян отправят на Родину в пять часов утра по местному времени.
"В обмен на заложников Израиль согласился выдать 150 палестинских женщин и лиц младше 19 лет, которых содержат в израильских тюрьмах", – напоминает Sky News.
Глава палестинской администрации Махмуд Аббас одобрительно высказался о прекращении огня в секторе Газа, но отметил, что проблема автономии требует более широкого решения.
По данным израильского правительства, среди заложников, которых вернет ХАМАС, будут граждане США, Франции, Великобритании, Аргентины, Германии, Чили, Испании и Португалии, а также лица с двойным гражданством. В числе американских граждан, ждущих освобождения, трехлетняя девочка.
Кабмин Израиля ранее одобрил сделку с ХАМАС о прекращении огня при условии освобождения заложников.
Очередной конфликт между палестинскими радикалами и Израилем начался 7 октября с нападения боевиков движения ХАМАС на израильские пограничные поселения. В результате атаки погибли 1,4 тыс. человек, более 200 были взяты в заложники. ЦАХАЛ в ответ провела массированные обстрелы сектора Газа, а впоследствии начала в палестинском анклаве наземную операцию, чтобы полностью уничтожить ХАМАС. Число погибших палестинцев оценивают в 13 тыс. человек.
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