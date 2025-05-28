Нетаньяху объявил об устранении в Газе лидера ХАМАС

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что в Газе устранили лидера ХАМАС Мухаммеда Синвара, сообщает Zakon.kz.

Телеканал Al Hadath со ссылкой на источники уточнил, что тело господина Синвара обнаружили в тоннеле в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Вместе с ним нашли тела десяти его помощников.

По информации международных СМИ, после гибели лидера палестинского ХАМАСа Яхьи Синвара в октябре 2024 года движение возглавил его младший брат Мухаммед Синвар. Последний был целью ударов Армии обороны Израиля 13 мая, пишет The Times of Israel.

В тот день Израиль ударил по командно-контрольному центру ХАМАС. Израильские власти не подтверждали информацию о гибели Мухаммеда Синвара.

Согласно данным WSJ, хотя политический офис ХАМАСа в Катаре после смерти лидера движения Яхьи Синвара решил перейти к коллективному руководству, боевики в секторе Газа стали действовать автономно под руководством Мухаммеда Синвара. Издание отмечает, что новый лидер пытался восстановить ресурсы ХАМАСа для усиления позиций группировки.

Мухаммед возглавил движение после гибели его брата Яхьи в октябре 2024 года.



17 мая Израиль начал новое масштабное наступление в секторе Газа. Около 02:00 по времени Астаны в телеграм-канале ЦАХАЛ также появилось сообщение, где сказано, что армия "начала проводить масштабные удары и мобилизовывать войска для достижения оперативного контроля в районах сектора Газа".