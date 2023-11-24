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Рекламу услуг экстрасенсов и гадалок предложили запретить в Кыргызстане

гадание на картах Фото: pixabay
Депутат Жогорку Кенеша Кыргызстана Марлен Маматалиев предложил законодательно запретить рекламу оккультных услуг, сообщает Zakon.kz.

Из законопроекта следует, что люди в трудной жизненной ситуации могут обратиться за помощью к экстрасенсам, колдунам, которые обещают им решение проблемы при помощи своих способностей.

Таким образом они могут стать жертвой манипуляций или мошенничества.

"Человек в состоянии отчаяния готов поверить любому, кто пообещает ему устранить все его переживания и проблемы. На этих чувствах и играют так называемые маги и экстрасенсы. Имея большой опыт в манипулировании сознанием людей, они предсказывают будущее или прошлое человека. Печально наблюдать, что в наш век высоких технологий и научного прогресса немало людей в нашей стране попадаются на уловки так называемых экстрасенсов и магов".Марлен Маматалиев

Депутат отметил, что в действующей редакции закона нет нормы, запрещающей рекламу оккультных и магических услуг.

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