Временное перемирие: сколько заложников и заключенных отпустят ХАМАС и Израиль

В полдень пятницы ХАМАС освободит 13 женщин и детей, удерживаемых в секторе Газа, а Израиль в ответ отпустит 39 заключенных среди них будут женщины и подростки в возрасте до 18 лет, сообщает Zakon.kz

Как передает CNN заключенных доставят в свои города на Западном берегу, когда ХАМАС отпустит израильских заложников. Правительство Израиля заявило, что их семьи и семьи заложников, которые не будут освобождены, были уведомлены.

Известно, что заложники ХАМАС выедут через Египет, а заключенных заберут из двух тюрем - Дамона и Мегиддо, расположенных к юго-востоку от Хайфы - и доставят в тюрьму Офер, к югу от Рамаллаха на оккупированном Западном Берегу, для окончательной проверки со стороны Красного Креста.

Ранее сообщалось, что первых израильских заложников вернут на родину в рамках соглашения между ХАМАС и Израилем 23 ноября, потом дату перенесли на один день. В плену у боевиков ХАМАС остаются 236 заложников, из них многие имеют двойное гражданство.

Очередной конфликт между палестинскими радикалами и Израилем начался 7 октября с нападения боевиков движения ХАМАС на израильские пограничные поселения. В результате атаки погибли 1,4 тыс. человек, более 200 были взяты в заложники. ЦАХАЛ в ответ провела массированные обстрелы сектора Газа, а впоследствии начала в палестинском анклаве наземную операцию, чтобы полностью уничтожить ХАМАС. Число погибших палестинцев оценивают в 13 тыс. человек.

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