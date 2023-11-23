Перемирие между ХАМАС и Израилем отложили до 24 ноября
Как сообщает CNN, условия сделки по прекращению огня и освобождению заложников, которую кабинет министров Израиля одобрил 22 ноября, пересмотрели всего спустя несколько часов после того, как стороны пришли к соглашению. Сначала планировалось, что первые израильские заложники вернутся домой уже сегодня, но затем реализацию соглашения отложили до пятницы, 24 ноября.
Совет национальной безопасности Израиля опубликовал заявление, в котором говорится, что первую группу заложников освободят не раньше 24 ноября. Режим прекращения огня, о котором договорились Израиль и ХАМАС, также начнет действовать только в пятницу.
"Переговоры об освобождении наших заложников продолжаются и продвигаются. Процесс их освобождения будет проходить в соответствии с изначальным соглашением между сторонами, но начнется не ранее пятницы", – говорится в заявлении.
Представители Катара, выступавшего в качестве посредника при переговорах, утром 23 ноября сообщили, что объявят о начале перемирия между палестинскими боевиками и Израилем "в течение нескольких часов". По их словам, сейчас идут переговоры, которые должны обеспечить исполнение достигнутых договоренностей обеими сторонами.
Представители США, другой страны-посредника, также подтвердили, что соглашение между Израилем и ХАМАС остается в силе, но стороны прорабатывают "последние логистические детали" и стремятся обеспечить безопасное возвращение израильских заложников домой.
Ранее министр иностранных дел Израиля Эли Коэн утверждал, что первых израильских заложников вернут на родину в рамках соглашения между ХАМАС и Израилем 23 ноября. В плену у боевиков ХАМАС остаются 236 заложников, из них многие имеют двойное гражданство.
Очередной конфликт между палестинскими радикалами и Израилем начался 7 октября с нападения боевиков движения ХАМАС на израильские пограничные поселения. В результате атаки погибли 1,4 тыс. человек, более 200 были взяты в заложники. ЦАХАЛ в ответ провела массированные обстрелы сектора Газа, а впоследствии начала в палестинском анклаве наземную операцию, чтобы полностью уничтожить ХАМАС. Число погибших палестинцев оценивают в 13 тыс. человек.
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