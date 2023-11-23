Перемирие между ХАМАС и Израилем отложили до 24 ноября

Первых израильских заложников, которых движение ХАМАС должно было вернуть на родину 23 ноября, освободят не раньше 24 ноября. Прекращение огня также отложили до пятницы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN, условия сделки по прекращению огня и освобождению заложников, которую кабинет министров Израиля одобрил 22 ноября, пересмотрели всего спустя несколько часов после того, как стороны пришли к соглашению. Сначала планировалось, что первые израильские заложники вернутся домой уже сегодня, но затем реализацию соглашения отложили до пятницы, 24 ноября.

Совет национальной безопасности Израиля опубликовал заявление, в котором говорится, что первую группу заложников освободят не раньше 24 ноября. Режим прекращения огня, о котором договорились Израиль и ХАМАС, также начнет действовать только в пятницу.

"Переговоры об освобождении наших заложников продолжаются и продвигаются. Процесс их освобождения будет проходить в соответствии с изначальным соглашением между сторонами, но начнется не ранее пятницы", – говорится в заявлении.

Представители Катара, выступавшего в качестве посредника при переговорах, утром 23 ноября сообщили, что объявят о начале перемирия между палестинскими боевиками и Израилем "в течение нескольких часов". По их словам, сейчас идут переговоры, которые должны обеспечить исполнение достигнутых договоренностей обеими сторонами.

Представители США, другой страны-посредника, также подтвердили, что соглашение между Израилем и ХАМАС остается в силе, но стороны прорабатывают "последние логистические детали" и стремятся обеспечить безопасное возвращение израильских заложников домой.

Ранее министр иностранных дел Израиля Эли Коэн утверждал, что первых израильских заложников вернут на родину в рамках соглашения между ХАМАС и Израилем 23 ноября. В плену у боевиков ХАМАС остаются 236 заложников, из них многие имеют двойное гражданство.

Очередной конфликт между палестинскими радикалами и Израилем начался 7 октября с нападения боевиков движения ХАМАС на израильские пограничные поселения. В результате атаки погибли 1,4 тыс. человек, более 200 были взяты в заложники. ЦАХАЛ в ответ провела массированные обстрелы сектора Газа, а впоследствии начала в палестинском анклаве наземную операцию, чтобы полностью уничтожить ХАМАС. Число погибших палестинцев оценивают в 13 тыс. человек.

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