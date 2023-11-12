ХАМАС вскоре освободит несколько заложников Израиля – власти Египта

Власти Египта проинформировали Израиль, что палестинское радикальное движение ХАМАС в ближайшие дни освободит несколько заложников, захваченных при нападении на еврейское государство 7 октября, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает телеканал Al Arabiya, источник заявил о том, что израильская сторона отказалась от любого прекращения огня или поставок топлива в сектор Газа, пока ХАМАС не освободит первую группу заложников. Другие подробности не приводятся.

Между тем, иностранные СМИ сообщают, что движение ХАМАС приостановило переговоры об освобождении заложников из-за действий Израиля в отношении больницы "Аш-Шифа", расположенной на севере сектора Газа.

По последним данным официальных лиц Палестины, в результате авиационных и артиллерийских ударов погибло 11 078 жителей Газы.

В Лондоне прошел крупнейший с начала конфликта между Израилем и Палестиной марш в поддержку палестинцев. По разным оценкам, в нем приняли участие от 300 до 800 тысяч неравнодушных.

12 ноября министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу заявил, что Казахстан полностью поддерживает законные права палестинцев на самоопределение и создание международно-признанного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом казахстанская делегация во главе с министром иностранных дел Муратом Нуртлеу заявила на внеочередном совместном Саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) по вопросу Палестины.

