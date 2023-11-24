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Как будут выглядеть собаки через 10 тысяч лет – исследование

как будут выглядеть собаки через 10 тысяч лет Фото: basepaws.com
В США специалисты компании по генетическому тестированию домашних животных показали, как будут выглядеть собаки через 10 тыс. лет, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации портала Interesting Engineering, генетики объединились с ветеринаром Эрни Уордом для моделирования внешности собак будущего. Специалисты предполагают, что внешность питомцев будет зависеть от того, ждет ли Землю глобальное потепление или, наоборот, ледниковый период.

В случае, если планета нагреется еще больше, то собаки через 10 тыс. лет будут иметь меньшую массу тела, чем сейчас, отмечает издание. Тела небольших размеров требуют меньше еды и энергии, а также их легче охлаждать. Уменьшение поверхности кожи будет иметь дополнительное преимущество в виде защиты собаки от вредного ультрафиолетового излучения.

как будут выглядеть собаки через 10 тысяч лет

Фото: basepaws.com

Как уточняется, повышение температуры также приведет к потере шерсти у собак. Питомцы могут даже стать более активными в ночное время, а еще у них отрастут большие головы и уши, считают эксперты.

Также сообщается, если же Землю ждет существенное похолодание, то мех собак станет более густым и объемным. У питомцев накопится больше жира, который будет служить резервуаром энергии. Уорд предполагает, что в таком случае собаки могут вернуться к волчьему виду с более сильными мышцами, необходимыми для охоты и бега.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее законодательно запретят есть собак.

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