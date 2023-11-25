Два вертолета с освобожденными заложниками прибыли в медцентр Израиля

Заложников, освобожденных из плена ХАМАС доставили в детский медицинский центр Шнайдер недалеко от Тель-Авива в ночь на 25 ноября. Израильской стороне удалось освободить 24 человека, сообщает Zakon.kz.

Освобожденных заложников прилетели специальными рейсами на вертолетах в медцентр Израиля после освобождения из плена ХАМАС. Всего боевики выпустили 24 человека, которых первым делом доставили в различные больницы Израиля, пишет CNN.

"Я приветствую сегодняшнее начало реализации соглашения, достигнутого в среду, 22 ноября, которое привело к освобождению израильских заложников, похищенных ХАМАСом и другими 7 октября, и освобождению 39 палестинских заключенных из израильских тюрем". Тор Веннесланд, специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу

Известно, что среди освобожденных ХАМАСом заложников 13 израильтян, десять граждан Таиланда и один гражданин Филиппин. Все они находились в плену с 7 октября, когда боевики ХАМАС напали на фестиваль и похитили в плен более 200 человек. Убиты тогда были порядка 1,5 тысяч человек.

Во время объявленного ранее временного прекращения огня стороны производят обмен пленными, который начался в пятницу, 24 ноября. Израильские власти отпустили на волю 39 арестованных ранее палестинских жителя.

Как сообщает ряд каналов, в административной столице Палестинской автономии Рамалла устроили настоящий праздник по поводу возвращения заключенных из израильских тюрем.

Ранее официальный представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил о том, что израильские военные в ближайшие дни будут готовиться к возобновлению боевых действий в секторе Газа.

