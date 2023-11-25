Израиль планирует возобновить боевые действия в секторе Газа в ближайшие дни

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил о том, что израильские военные в ближайшие дни будут готовиться к возобновлению боевых действий в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил в ходе брифинга.

"В Газе с утренних часов наши силы подготовились к прекращению огня. Командиры провели инструктаж для наших сил, безопасность наших солдат – это важнейший приоритет для нашей армии в Газе. В ближайшие дни Армия обороны Израиля продолжит готовиться к возобновлению боевых действий", – сказал он.

По его словам, ЦАХАЛ будет действовать "против любой угрозы государству Израиль".

Ранее Красный Крест подтвердил освобождение 24 заложников из сектора Газа. Затем Израиль освободил 39 палестинских заключенных.

До этого сообщалось, ХАМАС освободил 13 заложников и передал их "Красному Кресту" на КПП на границе с Египтом. Между тем, в плену у боевиков ХАМАС остаются 236 заложников, из них многие имеют двойное гражданство.

Очередной конфликт между палестинскими радикалами и Израилем начался 7 октября с нападения боевиков движения ХАМАС на израильские пограничные поселения. В результате атаки погибли 1,4 тыс. человек, более 200 были взяты в заложники. ЦАХАЛ в ответ провела массированные обстрелы сектора Газа, а впоследствии начала в палестинском анклаве наземную операцию, чтобы полностью уничтожить ХАМАС. Число погибших палестинцев оценивают в 13 тыс. человек.

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