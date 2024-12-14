14 декабря в Грузии состоятся выборы президента: что известно к этому часу

Выборы президента Грузии пройдут в субботу, 14 декабря, в парламенте страны. Это будут первые непрямые выборы, когда за главу государства проголосует коллегия выборщиков, а не граждане Грузии, сообщает Zakon.kz.

Накануне действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла, что не намерена покидать свой пост даже после истечения полномочий, пишет dw.

Она отметила, что предстоящие президентские выборы не являются легитимными, а свои полномочия она не будет складывать до тех пор, пока в стране не будут назначены новые парламентские выборы. Сегодня в Грузии, по мнению Зурабишвили, легитимной властью обладает лишь она, подчеркнула президент.

"Я здесь и останусь, потому что в такое критическое время стране нужны легитимные институты и представители, действительно избранные народом", – написала Зурабишвили на своей странице в социальной сети Х.

I'm here & will remain because, at this crucial time, the country needs legitimate institutions & reps, truly elected by the people.



When those relying on repression realize that elections are the only way forward, I’ll be ready to organize them for peace, justice, & a 🇪🇺future. — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) December 13, 2024

Единственным претендентом на пост шестого президента Грузии является Михаил Кавелашвили. Кандидатуру бывшего депутата, в прошлом футболиста, выдвинула правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Оппозиция не признала итоги прошедших 26 октября парламентских выборов, бойкотирует заседания законодательного органа и не выдвигала кандидатов. Депутаты парламента от оппозиции также не планируют участвовать в голосовании.

Коллегия выборщиков состоит из 300 членов – это 150 депутатов парламента Грузии, 21 депутат Верховного совета Аджарии, 20 представителей Верховного совета Абхазии и 109 депутатов районных сакребуло – муниципальных органов власти различных регионов страны. Голосование пройдет в здании парламента Грузии, его проведет ЦИК республики.

Для того, чтобы выборы считались состоявшимися, в них должны принять участие более половины членов коллегии. Для избрания кандидата в первом туре нужно не менее 2/3 голосов выборщиков, то есть 200. В случае, если кандидат не наберет 200 голосов, в тот же день состоится второй тур, и тогда для его избрания будет достаточно простого большинства голосов. Более 150 участвующих в коллегии депутатов представляют "Грузинскую мечту", что фактически гарантирует избрание Кавелашвили.

Голосование пройдет с 09:00 до 14:00 (10:00-15:00 по времени Астаны). После завершения голосования ЦИК посчитает результаты и огласит их в тот же день. Если потребуется второй тур, то он состоится также в субботу.

Инаугурация нового президента Грузии, который будет избран на пятилетний срок, намечена на 29 декабря.

Ранее протестующие потребовали отменить 14 декабря выборы президента Грузии.