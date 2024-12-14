14 декабря в Грузии состоятся выборы президента: что известно к этому часу
Накануне действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла, что не намерена покидать свой пост даже после истечения полномочий, пишет dw.
Она отметила, что предстоящие президентские выборы не являются легитимными, а свои полномочия она не будет складывать до тех пор, пока в стране не будут назначены новые парламентские выборы. Сегодня в Грузии, по мнению Зурабишвили, легитимной властью обладает лишь она, подчеркнула президент.
"Я здесь и останусь, потому что в такое критическое время стране нужны легитимные институты и представители, действительно избранные народом", – написала Зурабишвили на своей странице в социальной сети Х.
I'm here & will remain because, at this crucial time, the country needs legitimate institutions & reps, truly elected by the people.— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) December 13, 2024
When those relying on repression realize that elections are the only way forward, I’ll be ready to organize them for peace, justice, & a 🇪🇺future.
Единственным претендентом на пост шестого президента Грузии является Михаил Кавелашвили. Кандидатуру бывшего депутата, в прошлом футболиста, выдвинула правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Оппозиция не признала итоги прошедших 26 октября парламентских выборов, бойкотирует заседания законодательного органа и не выдвигала кандидатов. Депутаты парламента от оппозиции также не планируют участвовать в голосовании.
Коллегия выборщиков состоит из 300 членов – это 150 депутатов парламента Грузии, 21 депутат Верховного совета Аджарии, 20 представителей Верховного совета Абхазии и 109 депутатов районных сакребуло – муниципальных органов власти различных регионов страны. Голосование пройдет в здании парламента Грузии, его проведет ЦИК республики.
Для того, чтобы выборы считались состоявшимися, в них должны принять участие более половины членов коллегии. Для избрания кандидата в первом туре нужно не менее 2/3 голосов выборщиков, то есть 200. В случае, если кандидат не наберет 200 голосов, в тот же день состоится второй тур, и тогда для его избрания будет достаточно простого большинства голосов. Более 150 участвующих в коллегии депутатов представляют "Грузинскую мечту", что фактически гарантирует избрание Кавелашвили.
Голосование пройдет с 09:00 до 14:00 (10:00-15:00 по времени Астаны). После завершения голосования ЦИК посчитает результаты и огласит их в тот же день. Если потребуется второй тур, то он состоится также в субботу.
Инаугурация нового президента Грузии, который будет избран на пятилетний срок, намечена на 29 декабря.
Ранее протестующие потребовали отменить 14 декабря выборы президента Грузии.