14 декабря в Грузии состоятся выборы президента: что известно к этому часу

Накануне действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла, что не намерена покидать свой пост даже после истечения полномочий, пишет dw.

Она отметила, что предстоящие президентские выборы не являются легитимными, а свои полномочия она не будет складывать до тех пор, пока в стране не будут назначены новые парламентские выборы. Сегодня в Грузии, по мнению Зурабишвили, легитимной властью обладает лишь она, подчеркнула президент.

I'm here & will remain because, at this crucial time, the country needs legitimate institutions & reps, truly elected by the people.



When those relying on repression realize that elections are the only way forward, I’ll be ready to organize them for peace, justice, & a 🇪🇺future.